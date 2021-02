Stiri pe aceeasi tema

- Un alt caz cu noua varianta britanica a tulpinii SARS-CoV-2, B.1.1.7, a fost identificat la Suceava, in urma secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” (USV). Varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie, B.1.1.7, si caracterizata printr-o transmisibilitate crescuta,…

- Unul dintre cele mai prestigioase certificate de calitate a fost obținut, in urma evaluarilor realizate in cursul anului trecut, de catre Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Astfel, la inceputul acestui an, USV a primit certificatul de calitate "Erasmus Charter For Higher ...

- UPDATE – Autoritatile sanitare din judetul Botosani au solicitat analize suplimentare ale probelor recoltate de la pacientii din localitatea Havarna, care au fost confirmati pozitiv la testul COVID-19, existand suspiciunea prezentei unei noi tulpini a virusului. Directorul Directiei de Sanatate Publica,…

- In tradiția "Zilelor Eminescu" la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, Casa de Cultura a Studenților, impreuna cu Biblioteca USV și Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava organizeaza și in acest an, la 15 ianuarie, o manifestare inchinata poetului Mihai ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se situeaza pe locul 10 in Topul universitaților din Romania, conform clasamentului realizat de catre QS University Rankings (EECA 2021), urcand o poziție prin comparație cu anul precedent. USV precizeaza ca in Topul internațional al universitaților…

- Conform clasamentului realizat de catre QS University Rankings (EECA 2021),Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) se situeaza pe locul 10 in Topul Universitaților din Romania. Conform acestui nou clasament, universitatea suceveana a urcat o poziție prin comparație cu anul ...

- Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, in colaborare cu firma EGGER Romania, continua, pentru al treilea an consecutiv, sustinerea cursului facultativ de limba germana pentru aproximativ 30 de studenti din cadrul facultatii. In…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava continua implementarea proiectul „PORT Cultural" (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabila a comunitaților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate ...