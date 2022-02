Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman va marca implinirea a 146 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brancusi, in mai multe reprezentante din strainatate, printre care Paris, Budapesta, Londra si New York, declara la RFI, presedintele Institutului Cultural Roman, Liviu Jicman. Potrivit acestuia, ICR…

- Scaderi abrupte pe bursele europene din cauza ingrijorarilor privind un atac al Rusiei asupra Ucrainei: bursa de la Frankfurt scade cu 3%, Paris cu 3,2%, Milano cu 3,4%. Temerile se resimt si la Bucuresti acolo unde indicele BET are minus 2,7%, informeaza Mediafax. De la Madrid si Londra la…

- Bucurestiul este sub Sofia si Budapesta la capitolul calitatea vietii, dar este depasit si de doua orase din Romania. Capitala devanseaza insa orase ca Roma, Hong Kong sau Shanghai, la fel cum Clujul si Timisoara sunt clasate peste Los Angeles, Paris si Londra.

- Prezentatoarea britanica Tessa Dunlop revine cu un nou proiect de promovare culturala a Romaniei in strainatate, alaturi de Institutul Cultural Roman din Londra, constand in doua episoade ale seriei „What is Romania?”: „Eat Romania” și „Royal Romania”.

- Intreaga lume se pregateste sa intampine sarbatorile de iarna. Marile orase ale lumii precum New York, Moscova si Paris au fost impodobite de sarbatoare. Iar la Londra, ducesa de Cambridge a organizat un concert de colinde dedicat angajatilor din prima linie, scrie observatornews.

- Ieseanul care a creat cel mai bun brand de oras din Europa a fost numit cetatean de onoare al municipiului Buzau, oras pentru care a dezvoltat proiectul. Adrian Mironescu, designer si consultant de brand al companiei Wiron din Iasi, a primit distinctia luni, 20 decembrie 2021. Conceptul brandului de…

- Un șofer care circula pe strazile din Capitala pierde anual 98 de ore in trafic, potrivit unui studiu efectuat de o companie care se ocupa de analiza transporturilor. Datele arata ca bucureștenii circula in medie cu o viteza de 22,5 km la ora. Aceste cifre claseaza Capitala pe locul 11 in topul celor…