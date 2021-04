Liviu Iolu, membru in Consiliul Național al PLUS, cere public explicații premierului Florin Cițu privind campania de vaccinare și il critica pentru ca „face un exercițiu de PR cu artificii și zurgalai” in timp ce batranii și bolnavii au ramas in mare parte nevaccinați. „Am o cifra. Doar 30% dintre batrani și bolnavi sunt vaccinați! Aștept comitetul de vaccinare și pe domnul Cițu sa o infirme”, iși incepe Liviu Iolu postarea pe Facebook . Fostul purtator de cuvant al lui Cioloș din perioada cand a fost premier se arata nemulțumit de declarația lui Florin Cițu in care prim-ministrul ii cere lui…