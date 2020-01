Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului National PLUS s-au intrunit sambata, 18 ianuarie, la Iasi. Ei au stabilit cine va candida din partea partidului la Primarie si la sefia Consiliului Judetean. Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi. Daniel Sandru va intra in cursa pentru sefia Consiliului Judetean.…

- Liviu Iolu are 39 de ani si este jurnalist. El a fost purtator de cuvant al Guvernului Romaniei condus de Dacian Ciolos si consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria prim-ministrului din 4 martie 2016 pana pe 4 ianuarie 2017. In prezent este membru al PLUS. Iolu s-a nascut la Dorohoi,…

- Sedinta Consiliului National PLUS are loc in weekend la Iasi. Va fi ales noul Birou National si se va stabili strategia pentru localePLUS isi va stabili strategia pentru alegerile locale, la Consiliul National programat la Iasi, pe 18 si 19 ianuarie, in cadrul reuniunii urmand sa fie ales…

- CARAȘ-SEVERIN – Președintele și-a anunțat intenția la ședința organizației PSD Caransebeș, iar candidatura i-a fost votata chiar de catre colegii sai din PSD Caransebeș, organizație din care șeful județului face parte! Deși in ultima vreme s-a zvonit ca Silviu Hurduzeu va candida la Primaria Caransebeș…

- Cosmin Morega considera ca Dorin Hanu ar trebui sa fie candidatul PSD la primarie, avand in vedere ca este președintele organizației Partidului Social Democrat Motru. Viceprimarul de la Motru este dispus sa renunte la candidatura la primarie, daca Dorin Hanu va intra in cursa…

- Reamintim ca în luna iunie, judecatorii de la Tribunalul Cluj au anulat hotarârea Consiliului Judetean prin care a fost schimbata componenta Consiliului de Administratie de la Aeroport. Astfel ca cei trei noi membri numiti de Tise, Daniel Persu, Diana Radulescu si Valentin Grigoriu nu…

- Noua guvernare PNL vrea sa schimbe prefecții, iar prefectul de Bihor, susținut de PSD, nu face excepție. Chiar daca nu a avut carnet de membru PSD, fostul șef de la Finanțe, Ioan Mihaiu, a fost susținut in aceasta funcție de liderul PSD Bihor, Ioan Mang. Prin urmare, dupa alegerile prezidențiale,…

- Presedintele PNL Brasov, Adrian Vestea, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor, ca rezultatul este unul pe care "romanii si l-au dorit" si ca PNL va face in asa fel incat sa-i convinga pe alegatorii nehotarati sa voteze cu Klaus Iohannis…