- Liviu Iolu, candidat PLUS la Primaria Iasi, afirma, dupa accidentul in care a fost implicat primarul Mihai Chirica, care va candida pentru un nou mandat din partea PNL, ca, dupa ce-si revine din soc, acesta trebuie sa explice a cui este masina pe care o conducea si care nu exista in declaratia de avere.

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a avut accident, sambata seara, intr-o intersecție din oraș. Trei persoane, intre care și edilul, au fost duși la spital, iar polițiștii sunt la fața locului și fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat, conform Mediafax.Potrivit primelor informații,…

- Liviu Iolu, candidatul PLUS la Primaria Iași, a comentat decizia liberilor de a-l primi pe Mihai Chirica in PNL Iași.„Anunțul PNL prin care il „adopta” oficial pe primarul pesedist Mihai Chirica este unul dintre cele mai rușinoase momente din istoria lunga a acestui partid. PNL arata ca nu…

- Deputatul Cosette Chichirau a fost asteptata mai bine de 30 de minute pentru a lua parte la o dezbatere în cadrul Aliantei USR-PLUS, în care trebuiau prezentate proiectele pentru Iasi ale candidatilor celor doua partide ale aliantei USR-PLUS la Primaria Iasi, Cosette Chichirau (USR) si Liviu…

- La cateva minute dupa ce Florin Roman ii ura un calduros "Bun venit" in randurile liberalilor, din poziția de candidat la Primaria Iași, laudandu-l pentru conduita exemplara, deputata USR Cosette Chichirau, i-a stricat dispoziția deputatului PNL. Cosette Chichirau l-a anunțat, in direct, la Digi…

- Accidentul rutier s-a produs in zona localitatii Cuca din judetul Galati. Masina scapata de sub control s-a rasturnat intr-un canal descoperit si a luat foc. Surprinzator, nicio persoana nu a fost ranita grav.

- Cosette Chichirau, președintele USR Iași, anunța ca a fost desemnata sa candideze din partea formațiunii politice la Primaria Iași. Candidatul unic al USR PLUS va fi stabilit, însa, în urma unor dezbateri și va fi anunțat în jurul datei de 15 februarie. Aceasta a subliniat ca Iașiul…