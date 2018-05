Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat, luni, ca se vor face verificari de catre Corpul de Control al premierului privind modul de plata a pensiilor de catre Poșta Romana catre pensionari. Liderul PSD considera acest lucru inadmisibil, in conditiile in care Guvernul a transferat la timp banii catre Posta Romana, și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi referindu-se la solicitarea de demisie adresata de presedintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancia, ca nu vede niciun motiv serios pentru o astfel de cerere, apreciind ca faptul ca seful Executivului merge intr-o vizita externa este de bine, nu este de…

- Liviu Dragnea a comentat joi seara declaratiile presedintelui Klaus Iohannis despre “intelegeri secrete cu evrei”, liderul PSD spunand ca prin aceste afirmatii, care au “o anumita doza de antisemitism”, i-a jignit pe el, pe premierul Viorica Dancila, dar si pe oficialii israelieni, iar acest lucru este…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…