- Tribunalul Giurgiu a decis joi eliberarea din inchisoare a fostului lider PSD Liviu Dragnea, care a fost condamnat in 2019 la 3 ani si 6 luni in inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. „Irina o sa mearga la penitenciar in cateva ore. Cu…

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea iese din inchisoare, dupa ce Tribunalul Giurgiu a admis, joi, cererea acestuia de eliberare condiționata. Dragnea se afla in penitenciar din 27 mai 2019, cand a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare. In ședința…

- Tribunalul Giurgiu dezbate joi cererea de eliberare condiționata depusa de Liviu Dragnea. Acesta executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive care au avut loc la DGASPC Teleorman. Tribunalul Giurgiu decide daca il elibereaza pe Dragnea din…

- Joi, Tribunalul Giurgiu dezbate cererea de eliberare conditionata depusa de Liviu Dragnea. Liderul PSD executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit romaniatv.net , conform actelor depuse in instanta, Dragnea…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, va afla joi daca va ieși mai devreme din inchisoare, acolo unde se afla de aproape doi ani. Tribunalul București a dezbatut cererea lui de eliberare condiționata și a anunțat ca va lua o decizie in acest sens pe 27 mai. Avocații lui Liviu Dragnea au cerut, miercuri,…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza AGERPRES . Potrivit portalului instantelor, Dragnea a depus cererea de eliberare…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.