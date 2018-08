Stiri pe aceeasi tema

- "In solicitarea catre Procurorul General Augustin Lazar, USR a solicitat informatii despre existenta unor plangeri din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD; confirmarea sau infirmarea existentei unui dosar din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD, Liviu Dragnea; clarificari…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Liviu Dragnea a declarat, marți, ca a urmarit protestele din Piața Victoriei, din 10 august, de la Neptun. Liderul PSD spune ca evenimentele au fost „o tentativa de lovitura de stat, pentru a duce planul lui Klaus Iohannis”. „Pe 10 august eram la Neptun. Nu eram pe tunul cu apa. M-am uitat la proteste…

- Liviu Dragnea a sustinut ca se urmareste ca el sa dispara. Liderul PSD a afirmat ca in aprilie 2017 a fost o tentativa de a fi ucis.”Am avut anul trecut in aprilie o tentativa de a fi omorat. Au venit patru straini, au stat trei saptamani aici, la Athenee Palace. Ma rog, am scapat”, a afirmat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca in aprilie 2017 a fost o tentiva de ucidere a sa, spunand ca au fost patru straini care au stat trei saptamani aici, platiti de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat ca stie ca a fost si o ancheta. Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 s-a incercat asasinarea sa. Liderul PSD nu a dorit sa ofere foarte multe informații, dar a precizat ca patru indivizi straini au ajuns in Romania și chiar au ajuns in preajma sa. „Am avut anul trecut o tentativa in aprilie. Nu vreau sa povestesc pentru…

- Mircea Badea a povestit in emisiunea „In Gura Presei” ce a discutat cu Liviu Dragnea, miercuri, cand s-au intalnit pe holurile Antena 3, dupa interviul președintelui PSD la „Sinteza Zilei.”

