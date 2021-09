Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost printre cei mai duri și timpurii critici ai lui Iohannis, nu și-a facut deloc treaba, dar cred ca suntem departe de destituirea președintelui. Au blat cu PSD ca sa nu ajunga la moțiune. Colaborarea dintre noi a avut de suferit, țara nu a fost guvernata timp de 3 luni. Bine ar fi fost daca nu…

- "Este o gașca pusa pe praduit țara. De aceea USRPLUS e indignat ca vrea un tort mai mare. Eu nu cred ca acel caine pleaca de la macelarie. Cred ca e doar un fum. In spatele USRPLUS stau generalii care vor sa ii dea lovitura lui Iohannis.De unde vor aduna 234 de voturi? Jocul e specaculos din punctul…

- Anca ALEXANDRESCU, realizatorul emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit la Realitatea PLUS despre felul in care se poziționeaza PSD in criza politica. Ea susține ca Marcel Ciolacu trebuie sa aiba grija ce mișcari face pentru ca ii sufla in ceafa atat Vasile Dincu cat și Gabriela Firea. "Risca…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de digi24.ro , discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. „A fost o discuție intre…

- Apropierea celui mai „sangeros” congres din istoria ultimilor 30 de ani a Partidului Național Liberal tensioneaza atat de mult lucrurile in interiorul partidului, incat situația se afla la punctul de...

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu spune ca nu crede ca este nevoie de modificarea statutului formatiunii pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi din nou membru al PSD. Purtatorul de cuvant al partidului Stefan Radu Oprea a precizat insa ca statutul partidului nu ii permite lui Liviu…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu spune ca nu crede ca este nevoie de modificarea statutului formatiunii pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi din nou membru al PSD. Purtatorul de cuvant al partidului Stefan Radu Oprea a precizat insa ca statutul partidului nu ii permite lui Liviu…

- Gabriela Firea și-a inceput cariera in presa in anii ’90 și, timp foarte scurt, a lucrat cu cei mai importanți oameni ai Statului roman. La doar 27 de ani aceasta era purtator de cuvant al Guvernului Romaniei, in mandatul lui Mugur Isarescu. Imaginea publica și-a consolidat-o ca jurnalist, urmand apoi…