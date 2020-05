Stiri pe aceeasi tema

- S-a scurs un an de zile de cand liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare in dosarul DGASPC Teleorman. In urma cu un an, Liviu Dragnea a fost condamnat de ICCJ la 3 ani si 6 luni de inchisoare. In tot acest timp, fostul lider PSD a avut șase incercari esuate de a iesi din inchisoare.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins, luni, contestatia la executarea pedepsei depusa de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Prin aceaași decizie s-a dispus sesizarea Curții Constituționale.

- Liviu Dragnea , fostul președinte al PSD, a dat din nou in judecata partidul și organizația PSD Teleorman , contestand inscrierea facuta in registrul partidelor politice. Dosarul are termen 4 iunie, iar Dragnea a fost citat sa se prezinte in sala de judecata. In cursul anului 2019, fostul lider PSD-ist…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a retrimis la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din inchisoare, pe motiv ca este detinut ilegal. Este vorba de o contestatie la executare depusa de Liviu Dragnea, care a invocat un recurs in drept…

- „Azi am vorbit cu Liviu Dragnea. Ma suna cam o data pe saptamana. Era ingrijorat de tot ceea ce se intampla. Vede și el gafele, stupizeniile și masurile haotice luate de cei aflați la putere”, a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. „M-a rugat sa transmit un mesaj membrilor, simpatizanților și celor…

