- Fostul lider social-democrat Liviu Dragnea a fost trimis in judecata, sub acuzatii de trafic de influenta si folosirea influentei pentru a obtine foloase necuvenite, in legatura cu deplasarea in Statele Unite de la inceputul anului 2017. DNA il acuza ca a obtinut accesul la ceremonia de la Washington…

- O femeie de afaceri din Balți risca detenție pe viața, dupa ce ar fi pregatit omorul la comanda a amantei fostului ei soț . Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala și a trimis in judecata dosarul.

- Potrivit DNA Constanta, "incepand cu anul 2008, cei sapte inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, au constituit un grup infractional organizat cu scopul comiterii unor infractiuni de evaziune fiscala in domeniul comertului cu cerealeldquo;. "Activitatea acestora, care…

- O clinica medicala privata din Bucuresti a fost obligata de instanta sa reangajeze un medic pe care l-a concediat invocand reducerea activitatii din cauza pandemiei. Sentinta nu este definitiva. Dosarul scoate la iveala ca medicul era platit cu 6.000 de lei pentru o norma de doua ore pe zi.…

- Instanța suprema a respins, miercuri, contestațiile depuse de cei fața de care un complet al ICCJ a stabilit inceperea judecații in dosarul in care au fost trimiși in judecata, pentru fapte de mare corupție, fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuț Costea…