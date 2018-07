Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca sedinta de Guvern comuna romano-israeliana ar putea fi amanata sau anulata numai ''din motive zonale, dar nu din zona noastra''. Intrebat daca are informatii despre faptul ca premierul israelian are de…

- Liviu Dragnea a declarat, marți, la Palatul Parlamentului, cu privire la decizia premierului Benjamin Netanyahu de a amana vizita in Romania ca aceasta are probabil la baza motive zonale, care nu vin "din zona noastra".„N-am vorbit cu doamna premier ca sa-mi spuna ce au discutat. Daca s-a…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a ajuns, in aceasta dimineata, la sediul DIICOT, acolo unde va da declaratii in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare. Intrebat daca are emoții, Liviu Dragnea a afirmat, la Palatul Parlamentului,…

- Intrebat cum comenteaza informațiile legate de o posibila modificare a legislației privind Pilonul II de pensii, Dragnea a invocat faptul ca Ludovic Orban „s-a specializat in a face plangeri penale”, potrivit Hotnews.ro. „Prietenește, noi nu o sa facem așa ceva, dar am vazut ca dl Orban s-a specializat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, „minte cu nerusinare” cand sustine ca in Guvern, in coalitie sau in partid nu s-a discutat si nu se va discuta despre desfiintarea Pilonului II de pensii sau inlocuirea contributiilor la acesta.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat miercuri ca nu exista niciun proiect prezentat in mod oficial referitor la reforma sistemului de pensii. Intrebat cum comenteaza...

- Premierul a venit alaturi de Liviu Dragnea, Gabriela Firea si alti membri ai conducerii partidului, la reuniunea Comitetului Executiv National al formatiunii, care a inceput cu aproape jumatate de ora mai tarziu. Mai inainte, Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Palatul…

- Social-democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11,00 la Palatul Parlamentului, informeaza agerpres.ro. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii…