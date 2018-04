Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri, la Pitesti, ca legile securitatii nationale trebuie sa fie modificate in primul rand pentru ca nu mai raspund cerintelor actuale. "In ceea ce priveste legile securitatii nationale, daca cineva crede ca nu ar trebui sa le modificam, pentru a pastra…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca legile securitatii nationale trebuie modificate in primul rand pentru ca sunt vechi si ca a discutat pe acest subiect cu directorul SRI Eduard Hellvig, care a spus ca este de acord ca aceste legi sa fie modificate, titreaza News.ro. ”In ceea ce priveste…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- "Legile justitiei au fost adoptate de Parlament. CCR s-a pronuntat pe doua legi, articolele declarate neconstitutionale vor fi modificate. Deci deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede. Celelalte articole au fost declarate constitutionale, ceea ce este foarte important", a afirmat…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.