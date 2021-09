Liviu Dragnea și-a facut partid nou dupa a parasit inchisoarea. Noua formațiune se numește Alianța pentru Patrie, a anunțat fostul lider PSD. Dragnea, care eliberat condiționat pe 15 iunie din Penitenciarul Rahova, in urma deciziei Tribunalului Giurgiu, spune ca partidul a fost inființat in urma demersurilor facut de Codrin Ștefanescu. „Prin octombrie am avut o […] The post Liviu Dragnea și-a facut partid: „Nu este nationalist. Va urmari bunastarea romanilor” first appeared on Ziarul National .