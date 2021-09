Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a anuntat ca va sprijini "cu toata experienta" un partid nou-infiintat, Alianta pentru Patrie, care are ca obiectiv "bunastarea romanilor" si este animat de "patriotism economic". "Prin octombrie am avut o discutie cu Codrin Stefanescu (...). Mi-a zis ca simte…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” in colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie, al carui principal obiectiv este „bunastarea romanilor”, el fiind…

- "S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit ca mi-am facut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public pana la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizita,…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, anunța ca a fost inființat un nou partid, in care se va implica. Partidul a fost ideea lui Codrin Ștefanescu, se numește Alianța pentru Patrie și are ca doctrina patriotismul economic. „Primii care a vorbit ca mi-am facut partid au fost cei de la noul PSD.…

- Politic Cine se bucura și cine se teme de partidul lui Dragnea in Teleorman septembrie 9, 2021 11:00 In ultimele zile, au aparut tot mai multe semnale ca zvonurile legate de reintrarea lui Liviu Dragnea in viața politica se vor concretiza. Dupa ce Marcel Ciolacu a fost printre primii care a anunțat…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de digi24.ro , discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. „A fost o discuție intre…

- Social-democrații au discutat, luni, în spatele ușilor închise la ședința Consiliului Politic Național, despre posibiliul viitor partid pe care urmeaza sa și-l faca Liviu Dragnea. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca Marcel Ciolacu i-ar fi informat pe liderii PSD ca Liviu…

- Dupa ce a aflat ce a declarat, recent, liderul PSD-ului, Marcel Ciolacu, cu referire la Liviu Dragnea, fostul secretar general al formțiunii social-democrate a ieșit la rampa cu un mesaj acid la adresa celui dintai, mai ales ca actualul numar 1 nu l-a scos din discuție nici pe Codrin Ștefanescu. Astfel,…