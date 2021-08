Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea – incarcerat din 27 mai 2019 dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare – a fost pus in libertate joi dupa-amiaza, dupa ce a stat 2 ani și 2 luni in inchisoare. La Penitenciarul Rahova au venit iubita acestuia, Irina Tanase, dar și cațiva susținatori, care au strigat “Libertate”.…

- Logodnica fostului președinte PSD Liviu Dragnea a reacționat la decizia judecatorilor de a-l elibera pe acesta din inchisoare. „Sunt foarte fericita! Am inceput sa plang de fericire! Acum ma imbrac și ma duc sa-mi iau barbatul acasa”, a declarat Irina Tanase joi la un post TV.Decizia luata joi de Tribunalul…

- Pe 27 mai, Tribunalul Bucuresti respinsese cererea in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Iar magistrații de la Curtea de Apel au judeca, luni, 14…

- „Știți care a fost primul lucru pe care l-a spus Liviu cand a ajuns la inchisoare? Eu am ajuns aici pentru ca am avut incredere in oameni”, a declarat Irina Tanase, la un post TV.Logodnica fostului lider PSD a descris si modul in dupa s-a acționat pentru destabilizarea fiecarui premier PSD. "Veneau…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a relatat luni seara la Antena 3 presupusele ”abuzuri” la care ar fi supus fostul președinte al PSD in inchisoare. Potrivit acesteia, Dragnea ”nu e bine”, are probleme de sanatate netratate si ”incearca sa ajunga sanatos acasa”, potrivit News.”Nu este bine, este…

- Tribunalul Bucuresti a respins joi cererea in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia este definitiva, iar Dragnea are dreptul sa…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. …