Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianța pentru Patrie, anunțat de Liviu Dragnea cu o zi in urma, a fost inregistrat oficial la tribunal in 19 mai. Fostul lider al PSD a anuntat ca patru „oameni obisnuiti” in colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, sunt fondatorii noii formațiuni politice. Potrivit…

- Partidul Alianța pentru Patrie, anunțat de Liviu Dragnea cu o zi în urma, a fost înregistrat oficial la tribunal în 19 mai. Fostul lider al PSD a anuntat ca patru „oameni obisnuiti” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, sunt fondatorii…

- Naistul Nicolae Voiculeț, membru AUR, a publicat pe Facebook o imagine in care promoveaza partidul Alianța pentru Patrie, formațiune inființata la inițiativa lui Codrin Ștefanescu și sprijinita de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a informat Digi24 . Nicolae Voiculeț s-a remarcat prin mesaje in care…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a anunțat duminica lansarea unui nou partid, Alianța pentru Patrie. Potrivit lui Dragnea, formațiunea a luat naștere in urma demersurilor facute de Codrin Ștefanescu. Un membru AUR, naistul Nicolae Voiculeț, a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine in care promoveaza…

- Politic Liviu Dragnea și-a anunțat sprijinul pentru un nou partid politic septembrie 20, 2021 09:11 Alianța pentru Patrie, noul partid despre care s-a tot vorbit in ultima vreme, a luat ființa, iar Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, a anunțat ca va sprijini formațiunea politica “cu toata experiența…

- ​Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie. „Nu este un partid nationalist, nu…

- Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a anuntat duminica seara ca va sprijini un partid nou-infiintat, numit Alianta pentru Patrie. Potrivit lui Dragnea, formațiunea a luat naștere in urma demersurilor facute de Codrin Ștefanescu. “Prin octombrie am avut o discutie cu Codrin Stefanescu. Mi-a zis ca…

- Fostul secretar general PSD Codrin Ștefanescu, prieten apropiat al lui Liviu Dragnea, il inața pe liderul PNL Ludovic Orban cum sa-l invinga pe Florin Cițu. „Mesaj pentru Ludovic! Am ințeles ca 34 de șefi de organizații județene PNL au schimbat tabara și merg cu Cițu. Știu bine placa: dosare, amenințari,…