Meteo: Începe oficial primavara! Cresc temperaturile

Sambata vor fi averse doar in Muntenia. Se anunta maxime de 12 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 9 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Bucuresti, temperatura ajunge la 11 grade.Iata maximele de sambata in alte orase din tara:Brasov: 4… [citeste mai departe]