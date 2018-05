Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, joi, ca Romania ar putea beneficia, in viitorul Cadru Financiar Multianual, de o crestere cu doua miliarde euro a alocarii prin politica de coeziune, comparativ cu actuala perioada de programare.

- Romania are alocate, in proiectul de buget european 2021-2027, fonduri in valoare de 27,203 miliarde euro de la politica de coeziune, conform propunerilor publicate marti de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . La inceputul acestei luni, Comisia Europeana a prezentat, pentru prima data in istorie,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a vorbit marti, intr-o postare pe Facebook, despre propunerea Comisiei Europene de a mari fondurile europene de coeziune pentru Romania cu 8 procente pentru viitorul buget UE. Acesta a precizat ca Ungaria si Polonia se afla printre statele care au inregistrat…

- La inceputul acestei luni, Comisia Europeana a prezentat, pentru prima data in istorie, propunerea sa pentru noul buget pe termen lung al UE, atat in preturile curente, cat si in preturile constante din 2018. Marti, Comisia a publicat toate cifrele relevante pentru diversele programe de cheltuieli,…

- Comisia Europeana a prezentat propunera pentru noul buget pe termen lung, 2021-2027, politica de coeziune avand la dispozitie fonduri totale de 373 de miliarde euro. Ne vom axa pe cateva sectoare majore, printre care inovare si sprijinirea micilor intreprinderi, infrastructura si acces la internet,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea nu ia deloc in serios avertizarile Comisiei Europene asupra posibilitații inghețarii fondurilor europene daca Romania nu va respecta statul de drept și nu va rezolva problemele din justiție. Dragnea nu s-a putut abține sa nu comenteze ușor sarcastic intenția CE cu privire la…

- Astazi, a avut loc, la Luxembourg, reuniunea Consiliului Afaceri Generale - format Coeziune (CAG), cu participarea miniștrilor care gestioneaza politica de coeziune in Statele Membre, in prezența comisarului european pentru Politica Regionala, Corina Crețu.In aceasta ultima reuniune a CAG…

