- Victor Ponta a postat pe Facebook o imagine cropata, în care Liviu Dragnea apare alaturi de George Maior, iar în fundal se vede Laura Codruta Kovesi. Fotografia a stârnit controverse, unii sustinând ca este trucata. Realitatea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti seara ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a conceput si participa la un proiect politic cu partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. "Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput si participa la un proiect politic acum. Proiectul politic…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al SRI, este cel care a conceput și susține noul proiect politic al lui Victor Ponta, Pro Romania.”George Maior nu doar ca da comanda pentru articole in strainatate. Maior este cel care a conceput…

- Ceea ce s-a intamplat vineri, 10 august, in Piata Victoriei este efectul unui plan de compromitere a manifestatiei pasnice conceput de apropiati ai lui Liviu Dragnea si pus in aplicare de Jandarmerie si de cel putin 100 de huligani infiltrati printre protestatari. In cursul zilei de joi, atat…

- Prima reacție a lui Victor Ponta, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Fostul premier spune ca liderul PSD trebuie sa demisioneze chiar astazi. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV/ Ce cred oamenii din Gratia despre trimiterea lui Dragnea in spatele gratiilor: ”Sa facem miting ca sa fie achitat!”/VIDEO „Pentru ca sa…