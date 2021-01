Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Liviu Dragnea ramane dupa gratii. Judecatorii de la Inalta Curte au respins ca inadmisibila cererea lui Liviu Dragnea de anulare a pedepsei. Decizia nu este definitiva."Cu majoritate, respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul Dragnea Nicolae Liviu impotriva sentintei…

