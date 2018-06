Stiri pe aceeasi tema

- Surse din interiorul Comitetului Executiv Național al PSD au declarat pentru Sursa Zilei ca participanții la ședința au votat in unanimitate pentru susținerea președintelui Liviu Dragnea. Potrivit surselor, toți liderii PSD care participa la ședința CExN și-au exprimat susținerea fața de Liviu Dragnea…

- Un consilier de stat din Guvernul Romaniei acuza presiunile care se fac asupra sa și a familei sale, din cauza opiniilor politice exprimate in spațiul public. Consilierul de stat Dana Varga, care este și secretar executiv al Departamentului pentru minoritați din cadrul ALDE, susține ca „statul paralel”…

- Organizatia Partidului Social Democrat (PSD) Sibiu considera ca presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, care a fost condamnat joi la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, a devenit pentru a doua oara "tinta statului paralel" si si-a exprimat solidaritatea cu acesta. Conducerea organizatiei mentioneaza,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu considera ca sentința de condamnare a lui Liviu Dragnea este rezultatul neaplicarii deciziei CCR pentrua buzul in serviciu, ceea ce a dus la practici neunitare in justiție. Liviu Pleșoianu este de parere ca Parlamentul trebuie sa puna in acord Codul penal cu decizia 405/2016…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat in urma deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea, transmițand un mesaj sutelor de mii de romani care au manifestat contra abuzurilor. Calin Popescu Tariceanu a scris pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in urma deciziei de joi de la instanța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intrebat retoric sambata seara, facand referire la presedintele Klaus Iohannis, ca, atunci cand nu vede protocoalele dintre institutii, “are o problema la ochi sau la dosar”. “Cand spune (Iohannis n.r.) ca nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar?…

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, a anuntat ca se retrage de la conducerea celui mai mare lant de cafenele din lume incepand cu data de 26 iunie, informeaza Reuters. Howard Schultz, cel care a crescut Starbucks de la 11 cafenele la mai mult de 28.000 in 77 de tari, a ajuns director…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi fost inspirat de cateva persoane in depunerea sesizarii penale contra premierului Dancila. Asta daca nu cumva este o piesa importanta dintr-un plan al președintelui Iohannis de a scapa de acest guvern, așa cum sugereaza liderul PSD, Liviu Dragnea. Cu aproape…