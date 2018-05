Liviu Dragnea: Prin toate declaraţiile pe care le face, preşedintele incită la violenţă Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta, a fost si in piata de mai multe ori, prin toate declaratiile pe care le face incita la violenta, enerveaza foarte mult, vrea sa transmita un sentiment de nesiguranta. Eu am spus ca acest tip de actiune poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala, pentru ca, in momentul in care transmiti date… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca incita populatia Romaniei la violenta si ca vrea sa transmita "un sentiment de nesiguranta". Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis, care a vorbit luni seara despre executia bugetara din primul trimestru al anului 2018 si a cerut din nou demisia premierului Dancila, a prezentat o lista intreaga de minciuni, care pot constitui un atac…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…