Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca scrisoarea liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea este "pur si simplu un jurnal de batalie" si arata ca supararea cea mare nu este ca in Romania lucrurile merg prost, ci ca PSD a scazut in sondaje, scrie Agerpres. "Problema este…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca in partid nu exista „un moment statutar” care sa conduca la schimbarea din functie a presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, iar in aceste...

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca in partid nu exista „un moment statutar” care sa conduca la schimbarea din funcție a președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, iar in aceste condiții „doar un grup inconștient” ar incerca schimbarea șefului PSD.„Scrisoarea…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu a declarat vineri ca se impune o dezbatere in interiorul partidului pentru ca "trebuie sa restabilim echilibrul și sa gasim și o soluție". Buzatu a facut declarația in contextul in care Gabriela Firea a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD in care le explica…

- Lia Olguța Vasilescu reactioneaza la scandalul dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea. Ministrul Muncii sustine ca Liviu Dragnea va parasi conducerea partidului doar in urma unui congres."Liviu Dragnea poate sa paraseasca funcția de președinte al partidului doar in urma unui congres. Deocamdata,…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seara, ca nu va fi schimbat fondul legii offshore, respectiv taxele care trebuie platite statului roman și cota de 50% din gazele extrase din Marea Neagra, "chiar daca Iohannis iși dorește altceva"."Legea offshore. Daca o modificam, nu avem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca o serie de ministri au semnat pentru convocarea CSAT in vederea emiterii unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat, scrisoarea de convocare ajungand deja la Cotroceni. "Deja, la ora la care vorbim, scrisoarea a ajuns la Cotroceni.…