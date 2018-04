Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.Președintele…

- Dancila se intalnește cu o delegație cu oficiali chinezi, in ziua in care Iohannis i-a cerut demisia. Premierul nu are, oficial, nicio activitate in agenda publica, insa, potrivit unor surse politice, aceasta se intalnește cu o delegație din China. Președintele Klaus Iohannis a cerut, vineri 27 aprilie,…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. „USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului.…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a afirmat vineri ca premierul Viorica Dancilp trebuie sa demisioneze de urgenta si a confirmat toate “dubiile cu privire la capacitatea domniei sale de a face fata functiei”. De asemenea, Turcan subliniaza ca mandatul de politica externa nu este aprobat de condamnati,…

- Presedintele Klaus Iohannis continua razboiul de la distanta cu Guvernul si cu Liviu Dragnea. Seful statului a facut-o praf pur si simplu pe Viorica Dancila care a plecat in Israel fara sa aiba o discutie prealabila la Palatul Cotroceni. Mai mult, Iohannis a anuntat ca ii va cere lamuriri premierului.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…