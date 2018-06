Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept "o executie in masa" sentinta in dosarul "DGASPC Teleorman". "Ieri am asistat la o executie in masa. A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea", a declarat Dragnea, dupa sedinta Comitetului…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa il sustina in continuare pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, in toate functiile politice detinute de acesta, la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor.Dupa ședința CEX, Dragnea a vorbit, pentru prima…

- Președintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a transmis vineri, 22 iunie, un comunicat prin care susține ca organizația olteana il sprijina pe Liviu Dragnea „atat in funcțiile politice, cat și in cele administrative“, dupa sentința pronunțata joi.Paul Stanescu a transmis un punct de…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat, vineri, referitor la o posibila demisie a lui Liviu Dragnea, ca este o chestiune politica, insa, juridic, "mulți sunt condamnați in prima instanta și dupa aceea achitați"."Am inteles ca doi judecatori au facut majoritatea spre condamnare, ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban reacționeaza dupa condamnarea in prima instanța a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Orban considera ca Dragnea trebuie sa demisioneze de la Parlament pentru a nu afecta imaginea și funcționarea Camerei...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Deputatul Catalin Radulescu susține ca trebuie convocata conducerea PSD, pentru a decide soarta lui Dragnea. ”Sa ne lase pe noi sa ne facem regulile in interiorul PSD. Vom decide, noi, toți colegii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Una dintre cele…