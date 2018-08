Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa protestele din Piața Victoriei. Dupa ce, in ultimele luni, a incitat la proteste masive, prin declarațiile sale publice, și a calificat mesajele suburbane lansate in spațiul public drept “opinii politice”, Iohannis a condamnat,…

- Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, au precizat, joi, intr-o conferința de presa, reprezentantii Jandarmeriei. Aceștia i-au indemnat pe participantii la protestul din…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat, luni, alaturi de membri ai Executivului, se in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor. Premierul Viorica Dancila a spus ca Guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea sa. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri,…

- Surse din interiorul Comitetului Executiv Național al PSD au declarat pentru Sursa Zilei ca participanții la ședința au votat in unanimitate pentru susținerea președintelui Liviu Dragnea. Potrivit surselor, toți liderii PSD care participa la ședința CExN și-au exprimat susținerea fața de Liviu Dragnea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestatarilor din Piața Victoriei, dupa ce aceștia s-au bucurat pentru condamnarea lui Liviu Dragnea. Pleșoianu le da un test grila prin care sa le arate ca sunt nepoțeii ”lui Stalin și al lui Goebbels”. ”Ești nepoțelul lui Stalin…

- Unii protestatari #rezist din Piața Victoriei recurg la violența pentru a provoca un raspuns in forța din partea autoritaților, insa jandarmii sunt instruiți sa intervina gradual și fara agresivitate. Un film prezentat de Antena 3, la emisiunea Mariei Coman, arata cum un protestatar l-a imbrancit pe…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…