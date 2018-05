Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit in sedinta, luni, la Palatul Parlamentului, in prezenta presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila, a presedintelui PSD Bucuresti - Ilfov, Gabriela Firea, altor lideri ai partidului. Pe agenda discutiilor se afla, cel mai probabil, strategia PSD pentru…

- „In legatura cu ultima amenințare a președintelui Iohannis la adresa premierului, este continuare unui plan, unui set de acțiuni ale președintelui indreptate impotriva Guvernului. Orice acțiune interna, externa pe care o face Guvenul și care nu este pe placul președintelui sau care nu-i profita președintelui…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis, intrebat despre anuntul premierului Viorica Dancila privind vizita Papei Francisc a raspuns zambind: ”Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo”. Un astfel de anunț, a mai precizat șeful statului, se va face de catre Vatican și președinție,…

- Protestul ar urma sa aiba loc in seara de vineri, de la ora 19.00, in Piata Victoriei din Bucuresti, conform paginii de Facebook Coruptia Ucide.Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia,…

- "Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmatia mea nu am folosit notiuni peiorative, dar daca cineva s-a simtit ofensat, imi cer scuze fata de acestia, iar declaratia nu a fost o declaratie, ci o intrebare retorica si cat am spus, atat am vrut sa spun (...) In niciun caz intrebarea nu a fost…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…