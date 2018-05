"Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actioneaza impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar cu dumnealui si sa se rupa de partid, altfel o sa fie singura care plateste. Are interese pur personale. E o actiune brutala de prelaure a puterii. Este o dorinta de a prelua guvernarea intr-un mod nelegitim cum de altfel a mai facut in 2015.

Nu vom sta cu mainile in san. E un atac violent impotriva…