- Liviu Dragnea, inculpat oficial in dosarul Tel Drum Liviu Dragnea. Foto: Arhiva/ Agerpres. DNA a anuntat astazi ca a dispus punerea în miscare a actiunii penale împotriva fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum, pentru savârsirea infractiunilor de constituire…

- Procurorii DIICOT au dispus miercuri retinerea, pentru 24 ore, a patru romani si un cetatean tunisian, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de migranti in forma continuata. Pe data de 20.08.2019, pe rolul DIICOT a fost inregistrata…

- Judecatorii au decis ca unul dintre acuzati sa fie cerectat in libertate, sub control judiciar.La data de 30.05.2020, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 8 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata sase persoane, acuzate ca fac parte dintr-o grupare de traficanti de droguri, care a adus din Spania aproximativ 27 kg de cannabis, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cursul anului 2019, inculpatul M.G.V. a initiat un grup infractional organizat,…