Fostul lider PSD Liviu Dragnea are o noua șansa de a ieși mai devreme din inchisoare potrivit ultimei decizii a judecatorilor. Dragnea afla peste 10 zile daca iese sau nu din inchisoare. Tribunalul București a fixat termenul de judecata in data de 19 mai. Se pare ca decizia instanței va fi definitiva. Cererea de eliberare […]