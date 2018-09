Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii da replica Gabrielei Firea și arata ca tot ceea ce spune primarul Capitalei in spațiul public nu este adevarat. Dragnea a precizat ca in urma atacurilor va avea loc o discuție foarte serioasa in partid.”Eu am aflat-o la televizor in saptamana asta. Sigur,…

- Liviu Dragnea raspunde atacurilor Gabrielei Firea. Duminica seara are loc prima ieșire a liderului PSD, la o emisiune TV, dupa ce Primarul Capitalei i-a cerut retragerea din fruntea partidului. Firea s-a lansat toata saptamana in critici dure la adresa liderului partidului, atat la televiziuni cat și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii va da replica Gabrielei Firea in prima ieșire publica de la izbucnirea conflictului cu primarul Capitalei.Dragnea a ales sa faca primele precizari la Antena 3, post de televiziune caruia și Gabriela Firea i-a acordat un interviu despre nemulțumirile care…

- Guvernul va acorda voucherele de vacanța și in 2019. Premierul Viorica Dancila a precizat in ședința de Guvern ca, pentru sectorul turismului aceasta masura a avut efectele asteptate și ca a crescut cu 5% numarul unitatilor de cazare pentru care a fost solicitata clasificarea la Ministerul Turismului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca afirmatiile primarului general, Gabriela Firea – care spunea ca o parte din “statul paralel” este in PSD si a acuzat ca unii dintre ei sunt spionati – sunt foarte grave, iar edilul ar trebui sa faca plangeri sau sa vina cu dovezi in acest sens. De asemenea,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a avut sambata, dupa ședința Comitetului Executiv, cu Corina Crețu, comisar european, iar aceasta a spus ca regreta discuția cu Gabriela Firea."Am discutat sambata seara despre ce s-a spus la Comitetul Executiv și eram cu Dan Nica sambata.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, sa se organizeze alegeri judetene pentru functia de presedinte in toate filialele conduse de lideri interimari. Este vorba de 11 filiale, intre care și organizația Capitalei. Propunerea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Neptun, ca nu este de acord cu supararea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o întelege, sustinând ca presa este de vina ca a redat gresit unele declaratii din care ar fi