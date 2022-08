Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, fata de un avans 4,1% previzionat in ianuarie 2022, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat marti, transmite Reuters. Institutia avertizeaza ca invadarea Ucrainei…

- Restrictiile de circulatie pe Podul de la Cernavoda, ridicate marti, astfel ca pe intreaga perioada a sezonului estival, se va circula pe ambele cai de rulare. ”Marti, 07.06.2022, incepand cu ora 14:00, vor fi ridicate integral restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat…

- Russia struck Kyiv with missiles for the first time in more than a month, while President Vladimir Putin warned he would hit new targets in Ukraine if western nations supplied the country with longer-range missiles, according to Reuters. In Sievierodonetsk, the main battlefield in the east where Russia…

- O tanara care protesteaza impotriva schimbarilor climatice s-a legat de fileul de la Roland Garros, in timpul semifinalei dintre croatul Marin Cilici și norvegianul Casper Ruud, care s-a calificat in finala turneului internațional. Confruntarea a fost perturbata de o tanara activista, care s-a legat…

- French diplomats went on strike on Thursday for the first time in 20 years in protest at a perceived lack of recognition, fewer means, and reforms pushed by President Emmanuel Macron that they say could hurt France‘s global standing, according to Reuters. Hundreds of diplomatic staff at home and abroad,…

- Kasia Gallanio, fosta prințesa a Qatar, a fost gasita moarta in casa ei din stațiunea spaniola Marbella. Femeia avea 45 de ani și pierduse custodia celor trei copii, din cauza problemelor cu alcoolul și drogurile. Kasia Gallanio a fost cea de-a treia soție a lui Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, 73 de…