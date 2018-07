Liviu Dragnea: Nu excludem suspendarea lui Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu sunt prezicator și nu știu ce va face președintele Iohannis, dar daca va face greșeala fatala sa nu puna in aplicare o decizie CCR (...), aceasta incalcare grava a atribuțiilor lui constituționale pe noi nu o sa ne lase indiferenți. (...) Noi nu putem sa stam cu mainile in san (...). Nu putem lasa…

- Curtea Constitutionala arata, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste sesizarea facuta la CCR privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Anterior, CCR a dat Guvernului termen pana pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere. “Nu am emotii, dar daca exista acest…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat solicitarea venita din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Citește și: Klaus Iohannis anunța ca NU O REVOCA pe Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA: 'Motivele de revocare…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Uniunea Salvati Romania saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „Nu era niciun dubiu ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Tudorel Toader, bazandu-se atat pe avizul si explicatiile specialistilor…

- „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate de procurorul șef al DNA; In condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…

- "In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate procurorul șef al DNA, in condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…