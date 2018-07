Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni dupa-amiaza ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta a amanat "neconstitutional de mult" sa semneze decretul de revocare a sefei DNA,

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, pare ca a acceptat propunerea inaintata de președintele Klaus Iohannis, pentru șefia SIE, Gabriel Vlase.Intrebat de jurnaliști ce se va intampla cu Gabriel Vlase, Dragnea a raspuns sec: ”Urmeaza sa intre la audieri (...) Sper sa treaca de comisii”, a spus liderul…

- Razboiul PSD - Klaus Iohannis atinge cote maxime. În timp ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu înca nu s-au pronunțat direct despre suspendare, lideri din partid îl amenința fațiș pe șeful statului.