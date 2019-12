Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider Liviu Dragnea se va bucura de un meniu festiv in spatele gratiilor! Surse din cadrul Penitenciarului Rahova au spus pentru STIRIPESURSE.RO ca deținuții vor avea in meniu, de Ziua Naționala, fasole cu carnați și friptura de porc.Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv…

- Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea…

- Tribunalul Bucuresti reia, marti, audierile in dosarul Belina in care urmasul lui Liviu Dragnea la CJ Teleorman, Adrian Gadea, dar si fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh sunt judecati alaturi de alte persoane pentru fapte de coruptie in legatura cu trecerea insulei de la Apele Romane in…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, un recurs in casatie, prin care incearca sa obtina anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare pe care a primit-o in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Este a doua cale…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit site-ului Instantei supreme, contestatia…

- Fostul presedinte PSD Liviu Dragnea a formulat, vineri, o contestatie in anulare, o cale de extraordinara de atac, la decizia definitiva de condamnare la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Liviu Dragnea a formulat o contestatie in anulare prin care vrea sa scape de condamnarea la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Digi24.ro. Conform legii, daca cererea se admite s-ar dispune eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciar si rejudecarea…

- Liviu Dragnea a fost dus, joi, din penitenciar la Tribunalul Bucuresti, unde va fi audiat ca martor in dosarul in care Valeriu Zgnonea este judecat pentru fapte de coruptie. Magistratii au secretizat sedinta de judecata. Al doilea martor citat pentru astazi in dosar este Victor Ponta, insa pana la ora…