Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este invitatul Ancai Alexandrescu la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.Puteți vedea emisiunea LIVE accesand URMATORUL LINK. LIVE TEXT - Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea:

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor Florin Roman a declarat la RFI ca in cazul in care Guvernul Ciuca nu va trece de votul Parlamentului, intreaga clasa politica va avea de pierdut.

- Salariile pe care unii angajați ai Transelectrica le-au primit de-a lungul timpului au ajuns sa șocheze opinia publica The post CULISELE STATULUI PARALEL. Salariile uriașe de la companiile de stat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI PARALEL. Salariile uriașe de…

- In zona rosie au mai intrat Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Belarus și Groenlanda The post COVID-19. A fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat! Romania, in ZONA ROSIE! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COVID-19. A fost actualizata lista țarilor cu risc…

- Liviu Dragnea a rupt tacerea și cu privire la legatura dintre serviciile secrete și magistrați The post CULISELE STATULUI PARALEL. Florian Coldea le dadea ordine precise procurorilor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI PARALEL. Florian Coldea le dadea ordine precise…

- Au fost raportate de catre INSP 97 de decese The post Peste 5300 de cazuri de infectari la nivel național, in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 5300 de cazuri de infectari la nivel național, in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.094.870 de cazuri de persoane The post Nou bilanț CoVid-19: 946 de cazuri, 19 decese, 238 pacienți in ATI appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Nou bilanț CoVid-19: 946 de cazuri, 19 decese, 238 pacienți in ATI Credit…

- Romania in realitate The post Romania in realitatea, invitat IOAN GHERGHINA appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania in realitatea, invitat IOAN GHERGHINA Credit autor: Realitatea De Mures. Source