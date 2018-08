Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la tentativa de asasinat despre care a vorbit, ca cei patru suspecți l-au oprit in trafic, pe Bulevardul 13 Septembrie, cu doua mașini fara numere de inmatriculare, susținand ca nu a sesizat nicio instituție a statului. „Cam imediat, la cateva zile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca cei patru indivizi care au incercat sa il asasineze l-au prins pe o straduța ingusta in zona 13 Septembrie. Dragnea susține ca și Irina Tanase este urmarita de aceeași oameni.”Eu am aflat de la mine. Pot sa va spun, puțin mai pe larg catebva detalii.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca tacerea serviciilor secrete și a președinlui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata de liderul PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca „fie toți știau și nu au intervenit", fie nu știau și e „la fel de grav”.„Foarte…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) nu a avut nicio ancheta deschisa cu privire la o posibila tentativa de asasinat la adresa liderului PSD Liviu Dragnea si nici nu a primit vreo sesizare in acest sens, spune procurorul sef al DIICOT Felix Banila,…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General.De asemenea, la Parchetul…

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General. De asemenea, la Parchetul…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…