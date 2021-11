Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea spune ca ințelegerea dintre social-democrați și PNL are ca miza modificarea Constituției pentru a face din Romania republica parlamentara, iar Klaus Iohannis sa devina premier dupa ce iși termina mandatul de președinte.

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca stia despre o "întelegere" din septembrie, la care s-a discutat "ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din România republica parlamentara, ca sa ajunga Klaus…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca stia despre o "intelegere" din septembrie, la care s-a discutat "ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara, ca sa mearga Klaus Iohannis prim-ministru".…

- Klaus Iohannis a vrut ca PNL sa fie controlat de el 100% și nu putea face asta cu Ludovic Orban și a mai vrut ca cel care face propunerile pentru șefii parchetelor sa fie omul lui, spune Liviu Dragnea:„iși bate...

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Kanal D, intrebat daca Crin Antonescu ar fi fost un președinte mai bun ca Klaus Iohannis, ca „da”. „Klaus Iohannis este un om care doar cere sa se execute și atat”, a completat Dragnea. „Categoric, da! (...) Din pacate, Klaus Iohannis…

- Liviu Dragnea a vorbit despre cele mai recente actiuni ale lui Klaus Iohannis, ce au avut legatura cu soarta PNL-ului. Fostul lider al PSD-ului și-a facut un obiectiv din a-l schimba pe Orban de la șefia PNL, ca sa-l impuna pe Cițu, pentru un control total asupra partidului. Al doilea mare obiectiv…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen, care este profesoara de englez la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a transmis, luni, succes tuturor elevilor si in noul an scolar. ”Sa nu ne incurce pandemia, sa scapam de ea”, a adaugat prima doamna. ”Doresc tuturor un an scolar cu…

- Politologul Cristian Pirvulescu este convins ca președintele Klaus Iohannis este cel care a declanșat criza, din cauza faptului ca USR-PLUS refuza sa ințeleaga cine este șeful de facto al Guvernului. Useriștii au primit semnale, dar le-au interpretat eronat, spune Pirvulescu, care crede totodata ca…