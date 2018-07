Liviu Dragnea: Miniştrii au obligaţia de a ieşi să prezinte măsurile care au fost luate pe domeniile lor "Maine doamna premier va prezenta un fel de bilant al celor sase luni de guvernare (...) Nu va prezenta tot, dar va prezenta cele mai bune masuri adoptate si efectele, iar in perioada urmatoare fiecare ministru pe domeniul lui va prezenta aceste lucruri. Sper ca ministii in aceasta vara sa prezinte aceste lucruri, pentru ca e o oarecare mahnire si din partea mea, si a doemnei premier. Ministrii trebuie sa isi faca timp in fiecare zi ca aacar o data pe saptamana sa prezinte ce s-a intamplat in domeniul respectiv. Trebuie sa comunice, e o obligatie sa spui ce ai facut pe baza increderii acordate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

