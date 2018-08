Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj de ultima ora pe Facebook, de Ziua Marinei."Transmit tuturor romanilor gandurile mele calde, in aceasta zi de mare sarbatoare, in care praznuim “Adormirea Maicii Domnului” și serbam Ziua Marinei Romane. Ii onoram și ii cinstim astazi pe…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat pe Facebook dupa ce Curtea Constituționala a anunțat ca legea pentru inființarea Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii este neconstituționala. Ponta spune ca prin decizia CCR s-a oprit cel mai mare jaf al țarii de dupa 1989. Fostul premier Victor Ponta,…

- ”Presedintele Iohannis considera ca PSD a devenit un "grup de presiune si lobby pentru un infractor". In aceste conditii, nu cumva formatiunea lui Dragnea intra sub incidenta articolului 46 din legea partidelor politice? Articolul cu pricina cere dizolvarea unui partid "pe cale judecatoreasca", daca…

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a postat marti pe pagina sa de Facebook un mesaj in care afirma ca moartea academicianului Mircea Malita a venit intr-un moment in care Romania are nevoie mai mult ca oricand de astfel de oameni de exceptie, care nu se uita catre viitor, ci il cladesc.…