“Nu. S-a discutat, mi-au cerut toti colegii (sa nu demisionez – n.r.), cum am spus-o si vineri”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.



Liviu Dragnea a anuntat vineri ca ramane in fruntea PSD, a Camerei Deputatilor si a Coalitiei de guvernare si ca va merge ”pana la capat”, ca social-democratii au gresit ca au avut o atitudine procedural corecta in Parlament, iar de acum vor fi ”mult mai fermi si mai radicala” cu ceea ce vor sa faca. Liviu Dragnea le-a cerut scuze ”miilor de romani care stau in puscarie pe un articol neconstitutional”. "Nu…