- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca ambasadorul Romaniei in SUA George Maior crede si acum ca este directorul SRI si ca face jocuri, discutii, legand prezenta acestui in tara de tensiunile aparute in PSD.

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti, la iesirea de la audieri din Comisia de Control SRI, ca protocoalele au fost necesare, iar legat de acuzatiile privind ofiteri acoperiti si abuzuri in justitie sa mai fie audiate si alte persoane, precum Liviu Dragnea sau Victor Ponta.…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democratii i-au cerut ”foarte ferm” lui Claudiu Manda sa analizeze ”cu celeritate”la Comisia de control SRI activitatea directorului Serviciului Roman de Informatii, Eduard Helvig, in legatura cu ultimul protocol semnat de acesta.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a declarat pentru Mediafax, presedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, in care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti seara ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a conceput si participa la un proiect politic cu partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. "Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput si participa la un proiect politic acum. Proiectul politic…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al SRI, este cel care a conceput și susține noul proiect politic al lui Victor Ponta, Pro Romania.”George Maior nu doar ca da comanda pentru articole in strainatate. Maior este cel care a conceput…