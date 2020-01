Curtea de Apel Bucuresti a respins miercuri cererea facuta de Liviu Dragnea in care fostul lider al PSD solicita ca Inspectia Judiciara sa o cerceteze pe procuroarea DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Conform unor informatii aparute in presa centrala, Dragnea a cerut in august 2018 ca Inspectia Judiciara sa verifice cele trei dosare in care a fost sau este urmarit penal, sustinand ca procurorii au folosit protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI. El o acuza pe Alexandra Lancranjan ca l-a anchetat pentru abuz in serviciu in dosarul Tel Drum, desi fapta…