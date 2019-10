Liviu Dragnea, LIBER! Mișcare - DINAMITĂ înainte de alegerile prezidențiale Coincidența sau nu, Liviu Dragnea va ieși din inchisoare, timp de o zi, cu puțin timp inainte de turul 1. Culmea este ca fostul președinte PSD nu a primit permisie de ziua lui, așa cum ceruse, ci brusc... in perioada imediat urmatoare. Ar trebui sa iasa din inchisoare la inceputul saptamanii viitoare, in una din zilele de 4, 5 sau 6 noiembrie 2019. Revine Liviu Dragnea in atenția publica in incercarea de a se crea emoție pentru a scoate lumea la vot. Lumea se calmase știind ca este dupa gratii, dar odata ce il vor vedea liber ar putea sa reinvie ura. Fostul președinte PSD putea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

