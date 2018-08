Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu i a solicitat, marti, liderului formatiunii, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate pentru binele Romaniei si al PSD, precizand ca partidul trebuie sa vina in cel mai scurt timp cu un prim ministru si un guvern PSD de super profesionisti, informeaza Agerpres.Este momentul…

- Liviu Dragnea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca președintele Iohannis este implicat in condamnarea sa. Mai mult, președintele PSD a susținut ca un ofițer i-a marturisit ca a participat la discuții cu ”șefi de instituții”, in care se punea la cale controlarea judecatorilor in dosarul sau

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca este posibil sa fie deschise si alte dosare pe numele sau si a adaugat ca "miza principala" a sefului statului este ca el sa nu mai existe. "In dosarul referendumului eu am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat. (...) Acum am fost…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a somat joi pe presedintele ANAF, Ionut Misa, daca institutia pe care o conduce si Ministerul Finantelor au de gand sa recupereze „sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis”, pentru casa din centrul Sibiului pe care presedintele a pierdut-o definitiv in…

- Liderii PSD ai Regiunii de Nord-Vest considera ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, nu are nici un motiv sa-si dea demisia "inainte de pronuntarea unei decizii finale", dupa judecarea apelului la sentinta data joi de condamnare la inchisoare cu executare.

- PSD amana deciziile importante asteptate saptamana viitoare in Parlament. Aflat la Neptun, la scoala politica a tinerilor social-democrati, Liviu Dragnea a anuntat ca va mai reflecta la numirea lui Gabriel Vlase in fruntea SIE, propunerea facuta de presedintele Iohannis.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri, la Neptun, ca este "foarte frumoasa" expresia "sarac, dar cinstit", pe care nu o critica, dar a pledat pentru un nivel mai mare de trai pentru tineri, pentru romani, apreciind ca aceasta paradigma nu mai este necesara."Da, este foarte frumoasa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica drept “cel mai periculos precedent pentru statul de drept ceea ce presedintele Iohannis face astazi”, Toader spunand ca este prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale si respectarea si aplicarea…