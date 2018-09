Liviu Dragnea, la Parchetul General

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 19:37 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca a fost citat la Parchetul General in calitate de martor in legatura cu afirmatiile despre tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august. ‘Am fost citat ca martor in legatura cu afirmatiile despre tentativa de lovitura…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat vineri la Parchetul General, pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tanasescu, editor online:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat SRI si Parchetul General pentru faptul ca noi informatii arata ca intre aceste institutii au existat mai multe protocoale de colaborare. Mai mult, liderul PSD cere Comisiei de control a SRI sa faca o ancheta despre „eventuale fapte ilegale savarsite“ de Serviciul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa, patru cetațeni straini... The post Liviu Dragnea sustine ca a fost ținta unei tentative de asasinat. Ce spun Parchetul General, SPP si SRI appeared first on Renasterea banateana…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…

- Procurorii militari au dispus clasarea unei parti din dosarul accidentului aviatic din Apuseni, cu privire la activitatea autoritatilor de la ISU, STS, Jandarmerie, MApN, MAI, Politie, prefecti, alesi locali. Pe de alta parte, procurorii au declinat catre Parchetul General o alta parte…

- Laura Codruta Kovesi a declarat luni ca mandatul ei in functia de procuror-sef al DNA inceteaza de luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare. "Dupa cum stiti, presedintele Romaniei a emis decretul de revocare din functia de procuror- sef al DNA. Asadar, mandatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…