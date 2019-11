Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea, va fi scos din penitenciar și dus la Inalta Curte de Justiție și Casație, in fața magistraților pentru a -și susține punctul de vedere in procesul in care cere...

- Liviu Dragnea va comparea, in data de 12 noiembrie, in fața completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție, in procesul in care cere anularea sentinței prin care a fost condamnat la...

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, un recurs in casatie, prin care incearca sa obtina anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare pe care a primit-o in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Este a doua cale extraordinara…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit primul termen pentru judecarea contestatiei in anulare a lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, pentru 12 noiembrie. La acest termen, instanța va pune in discuție admisibilitatea de principiu a contestatiei fostului lider PSD, daca apararea acestuia…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit site-ului Instantei supreme, contestatia…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

- Trei ciobani care au recurs la o cale extraordinara de atac la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce au fost condamnati definitiv la pedepse cu inchisoare pentru tentativa de omor, nu au reusit sa obtina anularea pedepselor.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a publicat miercuri motivarea condamnarii lui Liviu Dragnea la trei ani și jumatate. Potrivit documentului citat de Agerpres, cuantumul pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchi...