Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a avut intrevederi cu omologii din Austria, Elveția, Franța și Polonia. Una dintre principalele teme de discuție a fost preluarea de catre Romania a președinției Uniunii Europene. Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRAAcest…

- Acest eveniment este organizat "in marja presedintiei estone a Conferintei presedintilor de parlamente din UE", potrivit unui memorandum aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Din delegatia romana condusa de Dragnea vor mai face parte vicepresedintele Camerei Deputatilor, Gabriel…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene, transmite Agerpres.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment este organizat "in marja presedintiei estone a Conferintei presedintilor de parlamente din UE", potrivit…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 15 februarie 2018, cu E.S. Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Au fost trecute in revista stadiul actual și perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale,…

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…