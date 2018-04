Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa intalnirea de joi cu Jean-Yves Le Drian, ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, ca este necesara revizuirea foii de parcurs a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Franta.

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a primit joi, 12 aprilie 2018, vizita domnului Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze. Cei doi oficiali au evocat legaturile tradiționale dintre cele doua tari, care tin de moștenirea istorica, cea a relatiilor…

- "Presedintele Klaus Iohannis a subliniat importanta pe care Romania o acorda aderarii la Spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens, in conformitate cu cele discutate in contactele la nivel din ultimii ani, inclusiv cu prilejul vizitei presedintelui Macron din august…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi, 12 aprilie, pe ministrul pentru Europa și pentru afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Vizita oficialului francez survine la 11 ani de la ultima vizita a unui ministru de externe francez in Romania și…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi pe ministrul pentru Europa si pentru Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind abordate si obiectivele Romaniei privind aderarea la Schengen si la OCDE. Potrivit unui…

